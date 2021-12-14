إقتصاد

هذا هو سبب ارتفاع سعر الدولار غير المسبوق

Lebanon 24
14-12-2021 | 03:28
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لفتت الصحافية الاقتصادية سابين عويس، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أننا وصلنا إلى مرحلة سيكون فيها الدولار من دون سقف بسبب ارتفاعاته غير المسبوقة وغير المبنيّة على أي عوامل تقنية ومبرّرة، موضحة أن هذا الارتفاع ناتج عن المضاربة والعوامل السياسية في ظلّ عدم المراقبة والمحاسبة.

 

وقالت: "صحيح أن السوق حرّة، لكن ذلك لا يعني أن تكون متروكة من دون أي ضوابط."

 

وأشارت إلى أن التعميم الأخير للمصرف المركزي بشأن رفع سعر صرف السحوبات بالدولار سيزيد الكتلة النقدية ويرفع الطلب عليها في ظل انعدام الثقة بالدولة ومؤسساتها وعدم وجود أفق سياسي واضح، لافتة الى أن الكثيرين سيتجهون إلى تحويل أموالهم إلى الدولار.

 

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