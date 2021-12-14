إقتصاد

اليكم كم بلغت واردات القمح في مصر

Lebanon 24
14-12-2021 | 10:00
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة واردات مصر من القمح انخفضت نحو 7% إلى 2.08 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت تكلفة استيراد القمح في الفترة من  كانون الثاني إلى أيلول من العام الماضي قد بلغت 2.24 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز.

ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير التموين علي المصيلحي قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده بحثت مع روسيا تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر.

وأضاف المصيلحي خلال لقائه بسيرجي ليفين نائب وزير الزراعة الروسي، أن البلدين ناقشا أيضا إنشاء منطقة حرة لوجيستية لتخزين الأقماح في مصر بسعة أولية مليون طن في السنة.

وقال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي، إن مصر تهدف لزراعة 3.6-3.7 مليون فدان بالقمح في الموسم الحالي، بعد زراعة 3.4 مليون فدان في العام الماضي.

وأضاف الشناوي في تصريحات الشهر الماضي، أن مصر تستهدف أيضا زيادة إنتاج القمح هذا العام بحوالي مليون طن عن العام السابق.

كانت وزارة التموين المصرية، قد ذكرت أن البلاد اشترت 3.6 مليون طن في المجمل من القمح المحلي خلال موسم الحصاد هذا العام.
 
(العربية)
المصدر: الحرة
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