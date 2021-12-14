20
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
اليكم كم بلغت واردات القمح في مصر
Lebanon 24
14-12-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة واردات مصر من القمح انخفضت نحو 7% إلى 2.08 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكانت تكلفة استيراد القمح في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول من العام الماضي قد بلغت 2.24 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز.
ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير التموين علي المصيلحي قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده بحثت مع روسيا تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر.
وأضاف المصيلحي خلال لقائه بسيرجي ليفين نائب وزير الزراعة الروسي، أن البلدين ناقشا أيضا إنشاء منطقة حرة لوجيستية لتخزين الأقماح في مصر بسعة أولية مليون طن في السنة.
وقال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي، إن مصر تهدف لزراعة 3.6-3.7 مليون فدان بالقمح في الموسم الحالي، بعد زراعة 3.4 مليون فدان في العام الماضي.
وأضاف الشناوي في تصريحات الشهر الماضي، أن مصر تستهدف أيضا زيادة إنتاج القمح هذا العام بحوالي مليون طن عن العام السابق.
كانت وزارة التموين المصرية، قد ذكرت أن البلاد اشترت 3.6 مليون طن في المجمل من القمح المحلي خلال موسم الحصاد هذا العام.
(العربية)
المصدر:
الحرة
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-14
14/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حارة في دولة أوروبية تصبح عربيّة.. أهلاً بكم في "سوريا مصغرة"
Lebanon 24
حارة في دولة أوروبية تصبح عربيّة.. أهلاً بكم في "سوريا مصغرة"
14:00 | 2021-12-13
13/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
13/12/2021 03:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط سعودي بشأن مساعدات لبنان.. سفيرة فرنسا تكشف التفاصيل
Lebanon 24
شرط سعودي بشأن مساعدات لبنان.. سفيرة فرنسا تكشف التفاصيل
15:30 | 2021-12-13
13/12/2021 03:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:13 | 2021-12-14
بوشكيان وأوهانيان بحثا في تطوير تعدد الخبرات الصناعية
09:45 | 2021-12-14
إرتفاع إضافي للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
08:00 | 2021-12-14
تراجعات جديدة على العقود الأميركية للغاز الطبيعي.. فما هي الأسباب؟
06:00 | 2021-12-14
رقم قياسي جديد.. ما "سرّ" الارتفاع "الجنوني" لسعر الدولار؟!
05:38 | 2021-12-14
ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار.. تخطى الـ28 الف ليرة في السوق الموازية
05:00 | 2021-12-14
استقرار لأسعار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن أوميكرون
فيديو
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
14/12/2021 18:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
14/12/2021 18:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 18:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact