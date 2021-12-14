بوشكيان وأوهانيان بحثا في تطوير تعدد الخبرات الصناعية

استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان.وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لبوشكيان أنهما "بحثا في لقاء مطول تجربة الوزيرة الناجحة أثناء توليها وزارة الشباب والرياضة في الحكومة السابقة".وأثنى بوشكيان على "حسن إظهارها التفاعل بين مسؤولياتها الوزارية ومهامها كباحثة اجتماعية تعنى بوضع البرامج ورفع مستوى الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية".واعتبرت أوهانيان أن "الدور الذي يلعبه بوشكيان انطلاقا من خبرته وتجربته المتقدمة، دقيق للغاية في هذه المرحلة الصعبة، وفي قطاع بالغ الأهمية"، مشيدة ب"توجهه نحو الصناعات الجديدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورؤيته في ضرورة مساعدة القطاع الصناعي، في ظل حاجة البلد إلى فتح آفاق جديدة وتنويع مصادر الإنتاج".وتناول البحث أيضا في "إمكانية التعاون والاستفادة من هذه الخبرات في المجال الصناعي، وتطبيق ما أمكن من برامج مرتبطة بالمسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع أصحاب المصانع، وتشجيعهم على تبني أنظمة تدريبية وتثقيفية للعمال تساعدهم على العطاء أكثر".وأعلن بوشكيان أن "القطاع الصناعي يحتاج إلى خبرات متعددة لتطويره وتحديثه ليبقى مواكبا العصرنة والمتطلبات الدولية"، لافتا إلى أن "الصناعيين اللبنانيين يقومون بهذا الواجب ولا يتأخرون عن تلبية حاجات عمالهم وموظفيهم"، متوقعا "أن تشهد الصناعة نموا في العام المقبل أكبر من العام الحالي"، مستندا إلى "التوظيفات الكبيرة والمهمة من أجل فتح مصانع جديدة".