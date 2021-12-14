إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع مساءً!

Lebanon 24
14-12-2021 | 13:42
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واصلَ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ارتفاعه، فسجّل ما بين 28800 و29000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح ظهرًا ما بين 28000 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وصباحًا ما بين 27700 و27800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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الدولار

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