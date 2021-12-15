مجلس الشيوخ الأميركي يقر زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي زيادة حد الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار، قبل يوم واحد من الموعد النهائي في 15 كانون الاول، والذي حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه قد يمثل بداية أول تخلف أميركي عن السداد.وسيتم إرسال القرار إلى مجلس النواب الأميركي لتمريره النهائي ثم إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليه.وفي بيان دعم الإجراء، أشاد البيت الأبيض بقادة مجلس الشيوخ "لقيامهم بهذه المسؤولية التشريعية والدستورية الأساسية".وقال السناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الأغلبية، إن رقم 2.5 تريليون دولار سيكون كافياً للتغلب على خطر التخلف عن السداد بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.وبعد قرار مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وصل سقف الديون في الولايات المتحدة الأميركية إلى 31.4 تريليون دولار.