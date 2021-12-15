19
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مجلس الشيوخ الأميركي يقر زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار
Lebanon 24
15-12-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر مجلس الشيوخ الأميركي زيادة حد الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار، قبل يوم واحد من الموعد النهائي في 15 كانون الاول، والذي حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه قد يمثل بداية أول تخلف أميركي عن السداد.
وسيتم إرسال القرار إلى مجلس النواب الأميركي لتمريره النهائي ثم إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليه.
وفي بيان دعم الإجراء، أشاد البيت الأبيض بقادة مجلس الشيوخ "لقيامهم بهذه المسؤولية التشريعية والدستورية الأساسية".
وقال السناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الأغلبية، إن رقم 2.5 تريليون دولار سيكون كافياً للتغلب على خطر التخلف عن السداد بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
وبعد قرار مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وصل سقف الديون في الولايات المتحدة الأميركية إلى 31.4 تريليون دولار.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة: دولار الـ1500 قد يبرز مجدداً ضمن المصارف.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
مفاجأة: دولار الـ1500 قد يبرز مجدداً ضمن المصارف.. كيف ذلك؟
14:30 | 2021-12-14
14/12/2021 02:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة تحدث بلبلة فوق مطار بيروت.. ماذا حصل؟ (صور)
Lebanon 24
طائرة تحدث بلبلة فوق مطار بيروت.. ماذا حصل؟ (صور)
15:03 | 2021-12-14
14/12/2021 03:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي جديد.. ما "سرّ" الارتفاع "الجنوني" لسعر الدولار؟!
Lebanon 24
رقم قياسي جديد.. ما "سرّ" الارتفاع "الجنوني" لسعر الدولار؟!
06:00 | 2021-12-14
14/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة قد تُنعش اللبنانيين.. حلٌّ يوفر الكثير من الأموال
Lebanon 24
خطوة قد تُنعش اللبنانيين.. حلٌّ يوفر الكثير من الأموال
08:00 | 2021-12-14
14/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة من وزير الاتصالات إلى اللبنانيين.. هل سينقطع الإنترنت؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة من وزير الاتصالات إلى اللبنانيين.. هل سينقطع الإنترنت؟
12:08 | 2021-12-14
14/12/2021 12:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2021-12-15
الأسهم الأميركية تتراجع والأنظار تتجه لقرار الفدرالي!
02:30 | 2021-12-15
لهذه الأسباب الدولار سيستمر بالارتفاع.. خبيرة اقتصادية تكشف
02:14 | 2021-12-15
بعدما لامس الـ29 الف...هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية!
01:00 | 2021-12-15
أمور قد لا تعرفها عن بيئة العمل في شركات التكنولوجيا الصينية!
14:30 | 2021-12-14
مفاجأة: دولار الـ1500 قد يبرز مجدداً ضمن المصارف.. كيف ذلك؟
14:00 | 2021-12-14
صناعة السيارات الكهربائية... هل تعثرت في مصر؟
فيديو
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
15/12/2021 10:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
15/12/2021 10:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
15/12/2021 10:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact