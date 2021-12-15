أمور قد لا تعرفها عن بيئة العمل في شركات التكنولوجيا الصينية!

تعمل شركات التكنولوجيا الصينية على توسيع مكاتبها حول العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا.ونظرًا لأنهم ينشرون فرص عمل في الخارج، أصبح يتساءل المزيد من الأشخاص عن طبيعة العمل لديهم.هذا العام، أفادت CNBC عن موظفين التكنولوجيا في المملكة المتحدة الذين رفضوا عروض العمل في TikTok، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، بعد قصصًا حول بيئة العمل هناك.وأشار هؤلاء الأشخاص إلى مخاوف مما يسمى بثقافة العمل "996" التي تمارسها بعض الشركات في الصين، والتي تتطلب من الموظفين العمل من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ستة أيام في الأسبوع.بينما قال متحدث باسم TikTok لقناة CNBC في مايو من هذا العام "ليس لدينا على الإطلاق"سياسات 996".أجرت CNBC مقابلات مع 10 موظفين حاليين وسابقين في شركات التكنولوجيا الصينية، للسؤال عن شكل الحياة العملية في مكاتب تلك الشركات في سنغافورة، وطلب معظمهم عدم الكشف عن هويتهم بسبب الخوف من التداعيات أو لعدم حصولهم على إذن للتحدث إلى وسائل الإعلام.بيئة العمل في شركات التكنولوجيا الصينية في سنغافورةاختلفت قصص هؤلاء الموظفين بشكل كبير حسب الشركة والدور والفرد، حيث قال أربعة موظفين في شركة Huawei لشبكة CNBC إن الزملاء من الصين غالبًا ما يأخذون قيلولة في المكتب أثناء استراحات الغداء، كما هو شائع في ثقافة المكاتب الصينية.وأضاف اثنان منهم، الآن بعد أن عمل معظم الناس من المنزل، يقوم الموظفون بتسجيل الدخول إلى مكالمة فيديو كل صباح. بغرض إظهار استعدادهم للعمل في الساعة 9 صباحًا ومناقشة خطط اليوم.وأضافوا أن مديريهم يأخذون صورة للشاشة "Screen shot" لجميع الموجودين في المكالمة.