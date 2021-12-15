إقتصاد

في الصين...الإنتاج الصناعي يتفوق

Lebanon 24
15-12-2021 | 05:00
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جاءت مبيعات التجزئة الصينية مخالفة للتوقعات في نوفمبر، إذ نمت بنسبة 3.9% في نوفمبر على أساس سنوي، بأقل من التوقعات التي بلغت 4.6% في استطلاع لرويترز.

وجاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السيارات في الأشهر الأخيرة، على الرغم من مبيعات "يوم العزاب" في الصين في أوائل نوفمبر.

 


الإنتاج الصناعي
 
ومن جانب آخر، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزًا توقعات الاستطلاع البالغة 3.6%.

هذا ونما الاستثمار في الأصول الثابتة للعام حتى نوفمبر بنسبة 5.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ من توقعات الاستطلاع التي جاءت عند 5.4%.

وأظهرت البيانات أن الاستثمار في التصنيع والتطوير العقاري نما في أول 11 شهرًا من العام مقارنة بالعام الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الفترة من يناير إلى أكتوبر.

ونما الاستثمار في التصنيع بنسبة 13.7% في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 14.2% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

ونما الاستثمار العقاري بنسبة 6% في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقابل نمو بـ 7.2% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.
المصدر: cnbc
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