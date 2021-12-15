الافكو لشراء وتأجير الطائرات في الكويت تتكبد خسائر كبيرة...اليكم التفاصيل!

تكبدت شركة الافكو لشراء وتأجير الطائرات في الكويت خسائر بلغت 20.7 مليون دينار كويتي عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الافكو، أحمد الزبن، إن قطاع الطيران كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بتداعيات جائحة كورونا، وإن التعافي في حركة المرور الجوي كان بطيئا في عام 2021 بسبب تأثير القيود الدولية على الرحلات والسفر، منوها أنه بحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" فأنه من المتوقع ان تتكبد صناعة الطيران خسائر صافية قدرها 52 مليار دولار هذا العام.وأضاف الزبن أن حركة المسافرين في 2021 ما تزال تقدر عند حوالي 40% فقط من مستويات ماقبل الجائحة، الأمر الذي قلل الطلب على شراء وتأجير الطائرات، وأثر سلبا على انخفاض القيمة.