إقتصاد

شركات طيران ممنوعة من التحليق في دول الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
15-12-2021 | 10:00
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راجعت المفوضية الأوروبية قائمة شركات الطيران التي لا تمتثل لمعايير السلامة الدولية، وأصدرت مؤخرا قائمتها السوداء الجديدة للشركات الممنوعة من التحليق والهبوط في دول الاتحاد الأوروبي.

في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية، يقول الكاتب بيير موريل إن القائمة السوداء التي نُشرت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تضم 97 شركة طيران حول العالم.

وأوضح الكاتب أن المفوضية الأوروبية بدأت بنشر قائمة شركات النقل الجوي المحظورة من العمل في أوروبا منذ عام 2006، ويتم تحديثها بمعدل مرتين سنويا بمساعدة وكالة سلامة الطيران الأوروبية، ويُصادق عليها البرلمان الأوروبي.

وقد تمكنت مولدوفا من الاستجابة للمعايير وحُذفت شركاتها من القائمة الصادرة مؤخرا، في حين أُضيفت أسماء شركات جديدة مثل "سكول إيرلاينز" (Skol Airlines) الروسية.

ولا يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق فوق دول الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الأحيان يشمل المنع جميع شركات الطيران في دولة ما.

وشمل الحظر جميع شركات الطيران في كل من أفغانستان، وهيلي مالونغو، وأرمينيا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغينيا الاستوائية وقرغيزستان وليبيريا وليبيا ونيبال وساو تومي وبرينسيب وسيراليون والسودان وأنغولا، باستثناء الخطوط الجوية الأنغولية.

بالإضافة إلى شركات أخرى في عدة دول مختلفة مثل "إفيور إيرلاين" (Avior airlines) في فنزويلا، و"بلو وينغ إيرلاينز" (Blue Wing Airlines) في سورينام، و"إسيمان" للطيران (Aseman Airlines) في إيران، والخطوط الجوية الإيرانية (Iran Air)، والخطوط الجوية العراقية، و"ميد فيو إيرلاين" (Med-View Airline) في نيجيريا، وطيران "زيمبابوي"، و"سكول إيرلاينز" (Skol Airlines) في روسيا، و"إير كوريو" (Air Koryo) في كوريا الشمالية.
 
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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