الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 27600 - 27700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 26950 - 27000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.