إقتصاد

الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
15-12-2021 | 09:45
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عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 27600 - 27700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 26950 - 27000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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