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إقتصاد
دولار السوق الموازية... كم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
15-12-2021
|
13:48
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 27900 و28000 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراوح بعد ظهر اليوم ما بين 27600 و 27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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