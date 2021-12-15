إقتصاد

دولار السوق الموازية... كم بلغ مساءً؟

Lebanon 24
15-12-2021 | 13:48
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 27900 و28000 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراوح بعد ظهر اليوم ما بين 27600 و 27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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