دولار السوق الموازية... كم بلغ مساءً؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 27900 و28000 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراوح بعد ظهر اليوم ما بين 27600 و 27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.