بعد قرار الفدرالي إنهاء مشتريات السندات....وول ستريت تغلق مرتفعة!

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد اليوم الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفدرالي إنه سينهي برنامجه لمشتريات السندات المرتبط بالجائحة في مارس آذار.وعقب اجتماع استمر يومين، أشار البنك المركزي الأميركي إلى أن زيادات الأسعار تجاوزت هدفه للتضخم. ويمهد إعلانه عن إنهاء مشتريات السندات الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية 2022 .وارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية عن خسائر منيت بها في وقت سابق وقفزت إلى المنطقة الإيجابية.ووسعت وول ستريت تلك المكاسب بعد أن تحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بلهجة متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي وعبًر عن استعداد لزيادة أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندر اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 75.48 نقطة، أو 1.63 بالمئة، إلى 4708.37 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 330.94 نقطة، أو 2.17 بالمئة، ليغلق عند 15568.58 نقطة.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 390.19 نقطة، أو 1.1 بالمئة، إلى 35934.37 نقطة.