تمويل قياسي..البنك الدولي يكشف عن مساعدة كبيرة للدول الفقيرة

أعلن البنك الدولي الأربعاء أن "المؤسسة الدولية للتنمية"، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقرا، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الاقتصادي.وقال البنك في بيان إن هذا أكبر "تجديد" على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم دعما ماليا لـ74 دولة، غالبيتها في إفريقيا.ونقل البيان عن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قوله إن "الالتزام السخي لشركائنا اليوم هو خطوة حاسمة لدعم البلدان الفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة كوفيد-19"، حسبما نقلت "فرانس برس".وسيغطي تجديد الموارد الذي أعلن عنه البنك الأربعاء حاجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى تموز 2022.