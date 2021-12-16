إقتصاد

في تشرين الاول..مبيعات الأجانب من أذون وسندات الخزانة الأميركية هي الأكبر!

Lebanon 24
16-12-2021 | 08:00
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باع الأجانب ما قيمته 43.5 مليار دولار من أذون وسندات الخزانة الأميركية في تشرين الأول، وهي أكبر مبيعات منذ أيار، بحسب ما أظهرت بيانات من وزارة الخزانة.

لكن الوزارة قالت إن كبار المالكين الأجانب لأذون وسندات الخزانة الأميركية أظهروا حيازات بقيمة 7.648 تريليون دولار في تشرين الأول، ارتفاعا من 7.549 تريليون دولار في أيلول.
المصدر: CNBC
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