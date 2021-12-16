التضخم يحقق أرقاما قياسية في بريطانيا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ قفز إلى 5.1% من 4.2% في تشرين الأول الماضي، في أنباء من المرجح أن تزعج بنك إنجلترا في وقت يدرس فيه إذا ما كان سيرفع أسعار الفائدة غدا الخميس.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات -خاصة البنزين والملابس والأحذية- كانت وراء هذا الارتفاع.وتوقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5% في الربع الثاني من العام المقبل، في أعلى مستوى له منذ 30 عاما.ولا ينتظر معظم الاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة غدا الخميس بعد اجتماعه لشهر كانون الأول الجاري، بسبب عدم اليقين المحيط بتأثير المتحور أوميكرون.