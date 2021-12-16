إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 27450 - 27550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28050 - 28100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.