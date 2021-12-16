إقتصاد

دولار السوق الموازية ينخفض... إليكم ما بلغه مساءً

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 26900 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً, ما بين 28150 و28250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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