إقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. اليكم ما سجلته صباح اليوم

Lebanon 24
17-12-2021 | 00:09
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4400 ليرة لبنانية، و98 أوكاتن 4600 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 18700 ليرة، وقارورة الغاز 18700 ليرة.
وعليه جاءت الاسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان :323200 
بنزين 98 أوكتان :334400 
المازوت: 357600
الغاز:  312100 
 
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