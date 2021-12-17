ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. اليكم ما سجلته صباح اليوم

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4400 ليرة لبنانية، و98 أوكاتن 4600 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 18700 ليرة، وقارورة الغاز 18700 ليرة.وعليه جاءت الاسعار على الشكل التالي:بنزين 95 أوكتان :323200بنزين 98 أوكتان :334400المازوت: 357600الغاز: 312100