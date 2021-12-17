إقتصاد

ارتفاع أو انخفاض؟ هذا ما سجله الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
17-12-2021 | 02:09
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 26400 و26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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