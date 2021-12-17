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إقتصاد
أسعار النفط تتجه صوب خسارة أسبوعية بفعل الضبابية المرتبطة بأوميكرون
Lebanon 24
17-12-2021
|
05:00
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تراجعت أسعار النفط اليوم لتتجه صوب خسارة أسبوعية مع زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، وهو ما عزز المخاوف من فرض قيود جديدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 74.43 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.9 بالمئة إلى 71.71 دولار للبرميل.
ويتجه برنت صوب خسارة بنسبة واحد بالمئة هذا الأسبوع، في حين يبدو أن خام "غرب تكساس الوسيط" سينهي الأسبوع مستقرا.
وتضاعف عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون في الدنمارك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة خلال يومين فحسب. وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك أمس الخميس من أن الحكومة قد تفرض المزيد من القيود للحد من تفشي أوميكرون.
وفي الولايات المتحدة أدى الانتشار السريع للمتحور إلى وقف بعض الشركات خطط إعادة موظفيها إلى مقرات العمل.
وقالت مجموعة "أوبك+" إنها قد تجتمع قبل الموعد المقرر في الرابع من يناير 2022 إذا استدعت تغيرات في توقعات الطلب مراجعة لخطتها لزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير المقبل.
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