إقتصاد

المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل ملحوظ

Lebanon 24
17-12-2021 | 06:43
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قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل ملحوظ بنسبة 1%، مرجحا احتمال قيامه بمواصلة رفع الفائدة خلال اجتماعاته القادمة.

وقال المركزي في بيان نشره اليوم إن مجلس إدارة بنك روسيا قرر خلال اجتماع مجلس إدارته رفع سعر الفائدة بنسبة 1% إلى مستوى 8.5% سنويا. وبذلك يكون سعر الفائدة في روسيا قد بلغ أعلى مستوى له منذ خريف عام 2017.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار في ظل تجاوز معدلات التضخم في البلاد توقعاته في شهر تشرين الاول الماضي، مشددا على أن السياسة النقدية تهدف للحد من مخاطر التضخم وإعادة المؤشر إلى مستوى 4%.

ورجح المركزي الروسي احتمال قيامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته القادمة، وقال إن القرارات ستتخذ مع مراعاة الديناميكيات الفعلية والمتوقعة للتضخم والظروف الخارجية والأوضاع في الأسواق المالية.

وعن مستويات التضخم في روسيا، أشار المركزي إلى أن معدل التضخم بلغ في 13 ديسمبر الجاري مستوى 8.1%. وتوقع أن ينخفض التضخم بحلول العام 2022 إلى مستوى 4% - 4.5%.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الروسي، قال المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري سيبلغ 4.5%، ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي والعالمي.
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