أفادت الشركة المسؤولة عن مشروع "السيل الشمالي-2"، بأنه تم اليوم البدء بإجراءات ملء الأنبوب الثاني من "السيل الشمالي-2" بالغاز الطبيعي.وقالت الشركة في بيان: "على غرار الإجراء الذي تم تنفيذه في الأنبوب الأول، سيتم تعبئة الأنبوب الثاني اليوم بالغاز بشكل تدريجي من أجل تحقيق المستوى المطلوب من الحجم والضغط".وفيما يتعلق بموعد تدشين "السيل الشمالي-2"، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو لم تحدد موعدا محددا لإدخال خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" قيد الخدمة. وأشار إلى أن مسألة إطلاق "السيل الشمالي-2" تعتمد على المنظم الألماني.