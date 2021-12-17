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إقتصاد
ملء الأنبوب الثاني من "السيل الشمالي-2" بالغاز
Lebanon 24
17-12-2021
|
09:00
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أفادت الشركة المسؤولة عن مشروع "السيل الشمالي-2"، بأنه تم اليوم البدء بإجراءات ملء الأنبوب الثاني من "السيل الشمالي-2" بالغاز الطبيعي.
وقالت الشركة في بيان: "على غرار الإجراء الذي تم تنفيذه في الأنبوب الأول، سيتم تعبئة الأنبوب الثاني اليوم بالغاز بشكل تدريجي من أجل تحقيق المستوى المطلوب من الحجم والضغط".
وفيما يتعلق بموعد تدشين "السيل الشمالي-2"، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو لم تحدد موعدا محددا لإدخال خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" قيد الخدمة. وأشار إلى أن مسألة إطلاق "السيل الشمالي-2" تعتمد على المنظم الألماني.
المصدر: روسيا اليوم
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