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© Lebanon24
إقتصاد
بوتين: الرواتب في روسيا ترتفع بشكل حقيقي
Lebanon 24
17-12-2021
|
12:00
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، إلى أن الرواتب في روسيا تنمو ليس فقط بالقيمة الاسمية، ولكن أيضا بالقيمة الحقيقية.
وشدد الرئيس الروسي، متحدثا في المؤتمر، على أن روسيا بحاجة إلى تحقيق انتقال إلى نمو اقتصادي طويل الأجل وعالي الجودة. وقال: "سنواصل بالتأكيد هذا العمل معكم (قطاع الأعمال). نستخدم أفضل الممارسات العالمية والمحلية ونصقلها لدعم النشاط الاستثماري، هذا مهم بشكل أساسي الآن لتحقيق الانتقال إلى نمو طويل الأجل وعالي الجودة. ولهذا لدينا موارد قوية وحكومية وإمكانات تجارية جيدة".
وأضاف أنه من أجل تحقيق الانتقال إلى النمو الاقتصادي تتمتع البلاد بموارد قوية وإمكانيات تجارية جيدة، وأشار إلى أن الأداء المالي لمعظم الشركات الكبرى اليوم ارتفع.
وأكد الرئيس بوتين، أن الحكومة الروسية ستراقب استقرار العبء الضريبي للأعمال التجارية إلى أقصى حد، كما ستوفر الظروف المناسبة لعمل الشركات.
المصدر: روسيا اليوم
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