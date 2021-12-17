الدولار يرتفع... هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 26950 - 27000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 26400 - 26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.