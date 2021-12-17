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إقتصاد
ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
17-12-2021
|
14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 27000 - 27100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد شجا عصراً سعراً تراوح ما بين 26950 - 27000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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