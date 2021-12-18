15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الشركات الناشئة اليابانية تجذب الأموال الأجنبية
Lebanon 24
18-12-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
باتت الشركات الناشئة في اليابان جذابة على نحو متزايد لاهتمام المستثمرين الأجانب، في وقتٍ شرعت البلاد في التخلص من شهرتها بأنها مشروع راكد خال من شركات الـ"يونيكورن".
وشهدت أول ستة أشهر من عام 2021 فقط عمليات جمع تمويلات بما يزيد على 3 مليارات دولار، أي ثلاثة أضعاف قيمة المبلغ لنفس المدة الزمنية منذ خمسة أعوام، بحسب متتبع البيانات المحلي شركة "إنيشيال".
جاء ذلك بدافع من الاهتمام المتنامي من قبل المستثمرين الأجانب من ذوي رؤوس المال الضخمة، من بينها "سيكويا"، و"سوروس كابيتال"، وصندوق "بيتر ثيل فاوندرز فاند" - علاوة على ماسايوشي سون، الذي استحوذ صندوق "رؤية" الخاص به خلال العام الجاري على حصص في شركات يابانية ناشئة للمرة الأولى.
ومن العوامل التي شجعت شركات رأس المال المغامرة على التفتيش عن فرص استثمار في اليابان وأماكن أخرى، هو حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تستهدف قطاع التكنولوجيا في الصين.
المصدر: الشرق
تابع
الأكثر قراءة
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
11:39 | 2021-12-17
17/12/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاكل غير متوقعة ومواجهات.. بحسب ماغي فرح هذا البرج ليس الافضل في 2022؟
Lebanon 24
مشاكل غير متوقعة ومواجهات.. بحسب ماغي فرح هذا البرج ليس الافضل في 2022؟
09:50 | 2021-12-17
17/12/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
15:44 | 2021-12-17
17/12/2021 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
14:13 | 2021-12-17
17/12/2021 02:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ من وزير الإتصالات يتعلق ببطاقات التشريج.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ من وزير الإتصالات يتعلق ببطاقات التشريج.. ما هو؟
11:04 | 2021-12-17
17/12/2021 11:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2021-12-18
مصرف الإمارات المركزي يُمدد خطة الدعم الاقتصادي المستهدف
06:00 | 2021-12-18
خسارة أسبوعية للنفط وأمريكا تعرض 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للبيع
04:00 | 2021-12-18
المصارف تنقضّ على بوالص الإدخار وتطلب فريش دولار!
04:00 | 2021-12-18
البرازيل تجمع ملياري دولار من بيع حقلي نفط
02:07 | 2021-12-18
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الصباحية اليوم
23:16 | 2021-12-17
لماذا تنهار الليرة التركية بهذه السرعة الفائقة؟
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 15:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 15:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 15:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact