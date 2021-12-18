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إقتصاد
البرازيل تجمع ملياري دولار من بيع حقلي نفط
Lebanon 24
18-12-2021
|
04:00
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اشترت "توتال" الفرنسية و"رويال داتش شل" و"بتروناس الماليزية" و"قطر للطاقة" أمس الجمعة حقلين بحريين كبيرين بالبرازيل ودفعت نحو ملياري دولار لحكومتها التي تعاني شحا في السيولة.
وبينما كان العرض الأكبر لحقل سيبيا من "توتال إنرجيز" (28 بالمئة) و"قطر للطاقة" (21 بالمئة) و"بتروناس" (21 بالمئة)، دخلت شركة "بتروبراس" البرازيلية المملوكة للدولة، في وقت لاحق الكونسورتيوم عن طريق ممارسة حقوق تفضيلية لتحصل على حصة 30 بالمئة.
وحصلت على حقل أتابو القريب "بتروبراس" (52.5 بالمئة) و"شل" (25 بالمئة) و"توتال" (22.5 بالمئة).
وحاولت البرازيل بيع الحقلين في مزاد عام 2019، لكن لم تتلق عروضا لأي منهما، ولا حتى من "بتروبراس"، ففي ذلك الوقت، كانت شركات النفط الكبرى تحجم بسبب مشكلات قانونية معقدة.
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