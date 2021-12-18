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إقتصاد
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الصباحية اليوم
Lebanon 24
18-12-2021
|
02:07
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت على تسعيرة تتراوح ما بين 27000 - 27100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها الدولار مساء أمس.
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