دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الصباحية اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت على تسعيرة تتراوح ما بين 27000 - 27100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها الدولار مساء أمس.