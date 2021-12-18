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إقتصاد
موجة هبوط تضرب أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.. ماذا حدث؟
Lebanon 24
18-12-2021
|
12:00
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أغلقت الاسهم في بورصة وول ستريت على انخفاض في الغالب، متأثرةً بأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة مع استيعاب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء فترة التحفيز في عصر الوباء بشكل أسرع، بحسب "رويترز".
وأنهت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة على انخفاض خلال الأسبوع بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنهاية عام 2022 لمكافحة ارتفاع التضخم.
وتراجعت أسهم شركات أبل ومايكروسوفت وألفابيت في معظم الجلسة، مما أثر على مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.
وبحسب بيانات غير رسمية هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي عند الإغلاق 48.75 نقطة أو 1.04% إلى 4619.92 نقطة في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 14.80 نقطة أو 0.07% إلى 15165.63.
هبط مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 532.14 نقطة أو 1.48% إلى 35365.50 نقطة.
المصدر: العربية
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