تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

يتم التداول في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26975 - 27025 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تتراوح ما بين 27000 - 27100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.