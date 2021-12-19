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إقتصاد
القلق بشأن أوميكرون والتضخم يصقلان جاذبية الملاذ الآمن ويدفعاه للارتفاع
Lebanon 24
19-12-2021
|
08:00
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ارتفع الذهب فوق 1800 دولار وكان مهيئًا لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع حيث دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1802.12 دولار للأونصة ، ليرتفع هذا الأسبوع إلى 1.1%.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1804.90 دولار.
وتراجعت الأسهم في جميع القطاعات، متأثرة بالتحول المتشدد للبنوك المركزية العالمية التي تتطلع إلى ترويض ضغوط الأسعار المتزايدة والمخاطر الاقتصادية التي يشكلها ارتفاع حالات كورونا.
على نحو متصل، أشار بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022، وهي خطوة كان من شأنها أن تثقل كاهل الذهب عادةً حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.
ولكن المحللين قالوا إن المعدن ارتفع بسبب احتساب آفاق رفع أسعار الفائدة قبل الإعلان.
المصدر: cnbc
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