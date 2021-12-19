إقتصاد

قرض من البنك الأفريقي لصالح المغرب

Lebanon 24
19-12-2021 | 10:00
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صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان على منح قرض للمغرب بقيمة 70 مليون يورو لتحسين منظومة مياه الشرب، وتعزيز الإنتاج والأداء التقني والتجاري لمنظومة المياه المغربية.

وذكر البنك أن "التمويل يهدف إلى تحسين كفاءة أنظمة الإنتاج وزيادة تأمين الوصول إلى مياه الشرب لمدن مكناس وتيسة وميسور وأوطاط الحاج".

من جهته، قال المدير العام للبنك محمد العزيزي، إن "ضمان حصول الجميع على مياه شرب ذات جودة، شرط أساسي للتنمية المستدامة، والتمويل الجديد يعزز تدخلاتنا في قطاع الماء بالمغرب بإجمالي التزامات تزيد عن 1.2 مليار يورو".

بدوره، قال المسؤول عن قطاع المغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية أشرف حسن ترسيم، إن "هدفنا هو المساعدة في تعزيز وتأمين إيصال مياه الشرب لملايين سكان المدن والمناطق القروية"، مؤكدا على "دعم البنك لتنفيذ النموذج الجديد للتنمية في المملكة".

وأضاف: "المشروع سيساعد على الرفع من القدرات التخزينية والتحكم في تسرب المياه، كما سيعمل على تحسين خدمات المستخدمين، بالإضافة إلى تبادل الخبرة في مجالات البيئة والرصد والتقييم والتكنولوجيات الجديدة".

وأشار مدير إدارة المياه والصرف الصحي لدى البنك أوسوارد تشاندا إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع ستمكن حوالي 4 ملايين شخص من الولوج إلى خدمات مياه آمنة"، مضيفا إن "شراكتنا التاريخية مع المملكة تعمل على ضمان الحفاظ على الصحة العامة سواء في المدن أو القرى، وتحسين نوعية الحياة".

(هسبريس)
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