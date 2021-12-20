أزمة الرقائق ستؤثر على عيد الميلاد.. وسانتا غير قادر على مساعدتك!

كان النقص العالمي في الرقائق مستمراً طوال العام ولم يختف بعد.لكن ماذا يعني ذلك لعيد الميلاد؟ هل سيكون الحصول على بعض الهدايا أصعب أم أكثر تكلفة؟هذا يعتمد على ما تبحث عنه!توجد أشباه الموصلات تحت غطاء عدد متزايد من المنتجات، من السيارات والدراجات الإلكترونية إلى الغسالات وفرش الأسنان.لكن العديد من هذه الرقائق غير متوفرة نظرًا لأن جائحة كوفيد أدت إلى اختناقات في سلاسل التوريد وزيادة الطلب.قال آلان بريستلي، محلل أشباه الموصلات في شركة الأبحاث جارتنر لشبكة CNBC إن النقص في الرقائق سيكون له بعض التأثير على عيد الميلاد.وأضاف بريستلي "قد نجد أن بعض الأشياء التي كانت متاحة بسهولة في الماضي قد لا تكون متاحة بسهولة الآن، فلم يعد بالإمكان العثور على الإشباع الفوري من متعة التسوق المعتادة، لقد اعتدنا جميعًا على Amazon Prime: اضغط على الزر، فسيكون هناك في غضون 24 ساعة، ربما الآن عليك الانتظار أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".المنتجات الإلكترونية وأزمة الرقائقتحتوي العديد من المنتجات الإلكترونية اليوم على عدد كبير من الرقائق.

قال بريستلي: "المشكلة التي نواجهها هي أن الأشياء المصنوعة من الرقائق لا تستخدم فقط شريحة واحدة من الرقائق، الهواتف الذكية تستخدم العديد والعديد من رقائق التحكم، وهذه الرقائق تعاني من نقص في المعروض".وفقًا لما ذكره جلين أودونيل، نائب الرئيس ومدير الأبحاث في شركة Analyst Forrester، من المرجح أن تكون المنتجات الغنية بأشباه الموصلات مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ووحدات التحكم في الألعاب من الهدايا الشائعة لعيد الميلاد، ولكن هناك مشكلات في توافرها.على سبيل المثال، لا يتوفر PS5 من Sony وXbox Series S من Microsoft على نطاق واسع، كما هو الحال مع هاتف Pixel 6 Pro الذكي من Google.وأضاف أودونيل لشبكة CNBC: "إذا تمكنت من الحصول على هذه المنتجات، فإنك تدفع قسطًا مرتفعًا".وأوضح أودونيل: "أعتقد أن مشكلات سلاسل الإمداد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أشباه الموصلات ستسبب الكثير من المتاعب هذا الموسم، حتى سانتا نفسه لن يكون قادرًا على مساعدتك".كما صرح جاك دي سانتيس، الرئيس التنفيذي لشركة Rebel Technology Labs لخدمة الإصلاح، لشبكة CNBC أنه بحث في كل مكان عن Google Pixel 6 Pro، ولكن دون جدوى.حيث قال "إذا كان المنتج متوفرًا ومتاحًا، فقم بالشراء، المسألة هي تمديد خطوط الإنتاج، نظرًا لاستهلاك السلع الموجودة في المخزون الحالي، سيستغرق استبدالها وقتًا أطول".أضاف بريستلي: "قد يكون المنتج الذي تريده غير متوفر، ولكن هناك تكوينات مختلفة متاحة، فانظر في البدائل".ابحث عن البدائل المتاحةحذر بريستلي المتسوقين من شراء الإلكترونيات الموجودة في المخازن والمتوفرة بشكل عاجل.