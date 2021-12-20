إقتصاد

مع بداية الأسبوع...هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية!

Lebanon 24
20-12-2021 | 02:20
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين ما بين 27050 و27100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وامس، اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 27000 و27100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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