10
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مع بداية الأسبوع...هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية!
Lebanon 24
20-12-2021
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين ما بين 27050 و27100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وامس، اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 27000 و27100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاع طفيف مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاع طفيف مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
20/12/2021 13:07:59
20/12/2021 13:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"إرتفاع طفيف".. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية هذا المساء
Lebanon 24
"إرتفاع طفيف".. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية هذا المساء
20/12/2021 13:07:59
20/12/2021 13:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
20/12/2021 13:07:59
20/12/2021 13:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم
20/12/2021 13:07:59
20/12/2021 13:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
تقرير جديد عن حالة الطقس في لبنان.. إلى أي يوم ستستمر الأمطار؟
Lebanon 24
تقرير جديد عن حالة الطقس في لبنان.. إلى أي يوم ستستمر الأمطار؟
11:10 | 2021-12-19
19/12/2021 11:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟
07:53 | 2021-12-19
19/12/2021 07:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة
16:00 | 2021-12-19
19/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ رائع في بحر صُور.. ما فعلته العاصفة غير متوقع (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ رائع في بحر صُور.. ما فعلته العاصفة غير متوقع (صور)
13:07 | 2021-12-19
19/12/2021 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
00:05 | 2021-12-20
20/12/2021 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2021-12-20
القطاع الصناعي يتجاوز أزماته...واصناف عالمية تصّنع في لبنان
05:00 | 2021-12-20
تراجع واردات الصين النفطية من السعودية بـ 13%...اليكم التفاصيل
03:00 | 2021-12-20
أزمة الرقائق ستؤثر على عيد الميلاد.. وسانتا غير قادر على مساعدتك!
02:59 | 2021-12-20
أرقامٌ تكشف.. إليكم قيمة احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية
01:00 | 2021-12-20
إردوغان يتعهد بخفض معدل التضخم في تركيا...اليكم التفاصيل!
00:00 | 2021-12-20
اقتصاد تونس يدفع ضريبة حكم "النهضة".. ديون وعجز بالميزانية
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
20/12/2021 13:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
20/12/2021 13:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
20/12/2021 13:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact