تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول في السوق الموازية بتسعيرة للدولار، عصر اليوم الاثنين، ما بين 26950 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الاثنين ما بين 27050 و27100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.