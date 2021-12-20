تقلبات بارزة.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

شهد دولار السوق الموازية تقلبات بارزة، مساء اليوم، إذ ارتفع الدولار فجأة نحو 850 ليرة، ثم عاد لتسجيل انخفاض طفيف.

فمع ساعات المساء الأولى، كان الدولار 27 ألف ليرة، إلا أنه ارتفع بشكل متسارع ليسجل سعراً تراوح بين 27800 - 27850 ليرة لبنانية. وبعد ذلك، انخفضت التسعيرة بشكل تدريجي حتى استقرّت عند سعر تراوح بين 27350 - 27450 ليرة لبنانية.