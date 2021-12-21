جدول المحروقات صدر...اليكم التسعيرة الجديدة!

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1800 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة، فيما انخفض سعر الديزل أويل 20500 ليرة والغاز 14900 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:بنزين 95 أوكتان: 325000 ليرة.بنزين 98 أوكتان: 336400 ليرة.مازوت: 337100 ليرة.غاز: 297200 ليرة.