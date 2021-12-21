إقتصاد

جدول المحروقات صدر...اليكم التسعيرة الجديدة!

Lebanon 24
21-12-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-899154-637756677857829776.jpg
Doc-P-899154-637756677857829776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1800 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة، فيما انخفض سعر الديزل أويل 20500 ليرة والغاز 14900 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 325000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 336400 ليرة.

مازوت: 337100 ليرة.

غاز: 297200 ليرة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2021-12-21
02:19 | 2021-12-21
02:18 | 2021-12-21
02:01 | 2021-12-21
01:00 | 2021-12-21
16:00 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website