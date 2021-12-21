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إقتصاد
مع اشتداد مخاوف أوميكرون..وول ستريت تقلص من خسائرها!
Lebanon 24
21-12-2021
|
05:00
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انخفضت المؤشرات الرئيسية بوول ستريت يوم الاثنين حيث واصل المستثمرون الكفاح مع عودة ظهور حالات كورونا التي حفزت من انتشار أوميكرون المتحور الجديد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق بنحو 430 نقطة، مقلصًا من خسائره خلال الجلسة، حيث فقد في وقت سابق من الجلسة أكثر من 650 نقطة.
وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 1.1% وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%.
كما تراجعت أسهم الطاقة مع انخفاض أسعار النفط الأميركية أكثر من 5%. وتراجع سهم ديفون إنرجي 2.4% وإكسون موبيل 1.5%.
يُذكر أن الحركة الهبوطية في الأسواق "تعكس عدم اليقين المتزايد المحيط بما إذا كانت زيادة أوميكرون ستؤدي إلى إغلاق اقتصادي جديد واسع النطاق، ووقف غير متوقع للحوافز المالية الإضافية من خطة الرئيس بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل .
المصدر: cnbc
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