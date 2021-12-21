إقتصاد

بعد قرارات لأردوغان.. صعود "صاروخي" لليرة التركية أمام الدولار

Lebanon 24
21-12-2021 | 02:19
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عوضت العملة التركية اليوم الثلاثاء، بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا وجرى تداولها أمام الدولار دون مستوى 12 ليرة، وجاء ذلك بعد مجموعة من القرارات أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 13.02% إلى 11.5916 ليرة، ويأتي ذلك بعدما كانت الليرة قد سجلت أمس قراءة فوق مستوى 17 ليرة.

 

وبدأت العملة التركية موجة الصعود مساء أمس عقب مجموعة من القرارات للرئيس التركي لدعم الليرة، وقال أردوغان إن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

 

وأضاف أردوغان: "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف". وتابع: "من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".

 

وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.

 

وفيما يتعلق بالمصدرين الذين واجهوا صعوبات بسبب تقلبات أسعار الصرف، أوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.

 

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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