إقتصاد

ارتفاع ام انخفاض ....هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية!

Lebanon 24
21-12-2021 | 02:18
A-
A+
Doc-P-899205-637756762292669199.jpg
Doc-P-899205-637756762292669199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء 27550 ليرة للشراء و27600 ليرة للمبيع.
وامس اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية،ما بين بين 27350 - 27450 ليرة لبنانية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
lebanon 24
21/12/2021 17:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تقلبات بارزة.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
lebanon 24
21/12/2021 17:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مساء اليوم؟
lebanon 24
21/12/2021 17:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
lebanon 24
21/12/2021 17:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-12-21
09:45 | 2021-12-21
08:00 | 2021-12-21
05:00 | 2021-12-21
04:29 | 2021-12-21
03:30 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website