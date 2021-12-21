ارتفاع ام انخفاض ....هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية!

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء 27550 ليرة للشراء و27600 ليرة للمبيع.

وامس اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية،ما بين بين 27350 - 27450 ليرة لبنانية.