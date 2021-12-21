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إقتصاد
الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
21-12-2021
|
09:45
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تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجّل عصر اليوم سعرا تراوح ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 27550 - 27600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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