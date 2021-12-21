الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجّل عصر اليوم سعرا تراوح ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 27550 - 27600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.