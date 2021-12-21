هل تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي؟

من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2022 لتتجاوز قطر وأستراليا، وربما تظل تحمل هذا اللقب لسنوات قادمة.وفي حين كانت الصين واقتصادات كبرى أخرى في أوروبا وآسيا تصارع من أجل الحصول على إمدادات كافية للتدفئة وتوليد الطاقة؛ كانت الولايات المتحدة تجلس على مخزون ضخم من الإمدادات سينمو خلال السنوات المقبلة أيضاً.ويسجل الطلب العالمي علىالغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية كل عام منذ 2015، ويرجع السبب في ذلك غالباً إلى الطلب المتزايد في الصين وبقية الدول الآسيوية. واستطاعت الصادارت الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال على نحو متزايد تلبية احتياجات الكثير من الطلبات العالمية. وتسجل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال مستويات جديدة كل عام منذ 2016، ومن المتوقَّع أن تستمر كذلك في 2022.وتتوقَّع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تصل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال 11.5 مليار قدم مكعب يومياً في 2022. وتمثل هذه الكمية نحو 22 بالمئة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، والذي من المتوقَّع أن يصل إلى 53.3 مليار قدم مكعب يومياً بحلول العام القادم، بحسب ما قال محللون من بنك "غولدمان ساكس"، لتتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.