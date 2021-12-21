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إقتصاد
شقير: نأمل أن نتمكن بدعم فرنسا من النهوض وتجاوز أزماتنا
Lebanon 24
21-12-2021
|
12:17
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استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، رئيس مجلس إدارة جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris جان بول فيرميس ومديرها العام إيلوييك بيراش، يرافقهما عدد من مديري الجامعة وعضو مجلس إدارة خريجي HEC حول العالم نيكولا بو خاطر، في حضور رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، نائبي رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر ونبيل فهد، مدير عام الغرفة ربيع صبرا وأمين سر الهيئات الفونس ديب، وجرى الحديث عن سير العمل في فرع HEC - بيروت الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة باريس.
وأشار بيان للغرفة، الى أن "زيارة فيرميس والوفد المرافق هدفها الاطلاع على أوضاع فرع HEC - بيروت وسير التعليم فيه، واحتياجاته، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان".
وشكر شقير فيرميس على "زيارته واهتمامه الخاص بفرع HEC - بيروت، والتي تعبر عن وقوف الجامعة الى جانب لبنان وطلابه"، مؤكداً أن "جامعتي ESA وHEC تلعبان دورا مهما بالنسبة للبنان لجهة الحفاظ على مستوى التعليم خصوصا في ظل المرحلة الإقتصادية الصعبة التي تحرم معظم الطلاب اللبنانيين من متابعة دراساتهم العليا في الخارج".
وإذ نوه بدعم فيرميس وإدارة HEC للبنان، قال: "كلنا أمل أن نتمكن بالدعم الخاص الذي تقدمه فرنسا للبنان، أن نتجاوز أزماتنا ويعود بلدنا الى طريق التعافي والنهوض".
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