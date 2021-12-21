ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، وسجّل مساء اليوم سعرا تراوح ما بين 27375 - 27425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً سعرا تراوح ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.