إقتصاد

ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، وسجّل مساء اليوم سعرا تراوح ما بين 27375 - 27425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً سعرا تراوح ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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