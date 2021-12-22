بسبب أزمة الليرة.. تداولات العملات المشفرة في تركيا تتجاوز المليون

حصلت وكالة رويترز على بيانات تفيد بوصول التعاملات بالعملات المشفرة في تركيا إلى أكثر من مليون في اليوم مع انخفاض عملة البلاد بشكل قياسي.وتم تجاوز عتبة المليون لأول مرة في وقت سابق من العام الجاري، عندما أدى الاستبدال المفاجئ لرئيس البنك المركزي في البلاد في مارس إلى أول هبوط كبير لليرة في عام 2021.لكن عدد التعاملات انخفض مرة أخرى إلى ما دون 500 ألف، قبل أن تؤدي موجة التقلبات الأخيرة في الليرة إلى الاهتمام بها مرة أخرى.وانخفضت الليرة بنحو 40 في المئة منذ سبتمبر، ما دفع الأتراك للبحث عن أماكن لتخزين مدخراتهم لتجنب آثار التضخم المرتفع.ويعد تحويل الليرة إلى الدولار الأميركي أو الذهب أمرا شائعا بالنسبة للأتراك، الذين رأوا العملة تفقد 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2008.ولكن مع سعي أنقرة إلى جعل هذه الممارسات أكثر صعوبة، وارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكل حاد هذا العام، اكتسب تداول العملات المشفرة شعبية كبيرة، خاصة "بيتكوين" و"تيثر".وينظر إلى "بيتكوين"، التي سجلت سعرا قياسيا هو 69 ألف دولار نوفمبر، على نطاق واسع على أنها مقاومة للتضخم، ومخزن للقيمة على الرغم من تقلبها.ومع ذلك، فإن زيادة تداول العملات المشفرة في تركيا جذب انتباه السلطات. وقال نائب وزير المالية التركي في سبتمبر الماضي، إنه سيتم إدخال لوائح خاصة بفئة الأصول الناشئة، وحظر مصرف تركيا المركزي العملات المشفرة لأنواع الشراء التقليدية في أبريل، مشيرا إلى أضرار "لا يمكن إصلاحها".