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إقتصاد
وول ستريت تنتعش عند الإغلاق من خسائر 3 أيام تسبب بها أوميكرون
Lebanon 24
22-12-2021
|
01:00
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نتعشت المؤشرات الأميركية بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد 3 أيام من الخسائر وسط مخاوف بشأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار.
وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 560.54 نقطة أو 1.6% إلى 35492.70 مدعوماً بالمكاسب في نايكي وبوينغ.
وقفز مؤشر S&P500 بنسبة 1.8% إلى 4649.23.
وأضاف مؤشر ناسداك المركب 3% إلى 15341.09.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء إن الأشخاص الذين لديهم جرعة معززة يتمتعون "بحماية عالية"، وحث الأميركيين على الحصول على جرعاتهم الإضافية.
وأكد الرئيس مجددًا أن الولايات المتحدة لن تعود إلى مارس 2020 في ذروة التفشي الأولي حيث دخلت البلاد في حالة إغلاق قسري.
وقال بايدن إن إدارته ستنشر 1000 موظف طبي من الجيش لدعم المستشفيات إذا واجهت موجة من مرضى أوميكرون في يناير وفبراير.
ويقوم البيت الأبيض أيضًا بشراء 500 مليون اختبار كورونا في المنزل يمكن للأميركيين طلبها مجانًا من خلال موقع ويب بدءًا من العام المقبل.
المصدر: cnbc
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