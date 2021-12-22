عجز الحساب الجاري الأميركي يرتفع... هذه التفاصيل

اتسع عجز الحساب الجاري الأميركي إلى 214.8 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، في حين كان من المتوقع أن يسجل 205 مليارات دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2006، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الأميركية.وكانت البيانات قد أظهرت عجزا قدره 198.3 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.