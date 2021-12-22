في محاولة لجذب الموظفين الأصغر سنًا..بعض الشركات تدفع الرواتب بالعملات المشفرة

اتجهت العديد من الشركات إلى تسهيل عمليات الدفع عن طريق العملات المشفرة، فيما قامت شركات أخرى بدفع رواتب موظفيها بالعملات المشفرة.على الرغم من وجود مصلحة في الحصول على أموال مقابل عملات مشفر، إلا أنها تنطوي على مخاطرة.هذا العام وحده، تجاوز سعر بيتكوين 67000 دولار وانخفض إلى أقل من 30 ألف دولار.على صعيد آخر، دفع شخص ما 670 دولارًا في شكل تشفير في أوائل نوفمبر، وحصل على 500 دولار بعد شهر واحد فقط.وعملة الإيثريوم، وهي عملة مشفرة يستخدمها المطورون لتشغيل التطبيقات اللامركزية - بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال - تحظى بشعبية لدى الفنانين.وصلت العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 4800 دولار في 1 ديسمبر وتم تداولها على انخفاض منذ ذلك الحين، حيث تراوحت بين 3600 دولار و 3900 دولار في الأسبوع الماضي.ويتم أيضًا الحصول على رواتب الشخصيات الرياضية والفنانين والموسيقيين بالعملات المشفرة.الفنانة تيانا براون، 29 عامًا ، مستعدة للمخاطرة للحصول على موطئ قدم في اقتصاد العملة المشفرة وهي متفائلة بأنه سيخلق قيمة.وتطلب مصلحة الضرائب الأميريكية من الأشخاص الذين يحصلون على دخل من العملات المشفرة أن يدفعوا ضريبة على العملات الرقمية - وقد يصبح ذلك معقدًا.ويجب على الموظفين الإبلاغ عن إجمالي الأجور بالدولار، بناءً على قيمة العملة المشفرة في يوم استلامها.وهذا يعني أن الأشخاص الذين يدفعون بالعملات المشفرة قد يدفعون ضريبة على الدخل التي انخفضت قيمتها منذ ذلك الحين.ومع دخول المزيد من الشباب إلى القوى العاملة المهتمين بالحصول على رواتبهم في العملات المشفرة، وبينما يبحث أصحاب العمل عن طرق مبتكرة لجذب المواهب ، تستكشف المزيد من الشركات دفع الرواتب بالرموز الرقمية.التعقيدات المتعلقة بقوانين الأجور والضرائب تجعل رواتب العملات المشفرة أمرًا صعبًا ، ومع ذلك فإن الشركات مهتمة بمعرفة كل ذلك.