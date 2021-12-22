"انخفاض طفيف للدولار"...هكذا افتتح صباحاً!

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء 27200 ليرة للشراء و27250 ليرة للمبيع.

وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية،على سعر تراوح ما بين 27375 - 27425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.