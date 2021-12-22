إقتصاد

"انخفاض طفيف للدولار"...هكذا افتتح صباحاً!

Lebanon 24
22-12-2021 | 02:17
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء 27200 ليرة للشراء و27250 ليرة للمبيع.
 
وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية،على سعر تراوح ما بين 27375 - 27425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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