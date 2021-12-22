الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 27275 - 27325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27200 - 27250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.